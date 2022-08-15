富邦金控、微軟雙強聯手，打造金融上雲產業典範

台灣微軟與富邦金控 (2881-TW) 今 (15) 日共同宣布，成為全台第一個正式使用 Microsoft 365 將辦公應用數位化，實現安全智慧辦公的金融機構，透過 Microsoft 365 企業雲端解決方案，全方位賦能員工提高生產力、落實 ESG 目標。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控秉持「正向力量成就可能』的品牌精神，從低碳、數位、激勵與影響四大面向擘劃全新 ESG 策略，提供暖心的數位金融服務，並以永續經營朝下一個 60 年邁進。

金融業是高度監管的行業，具備縝密的資料保護與管理要求，如何符合金管會等中央監管機構的法規遵循、及確保雲端資訊安全合法合規，皆是金融上雲的重要關鍵，也是富邦金控成功上雲的核心。OA 轉型上雲的第一步，以 Microsoft 365 中的 Azure AD（Azure Active Directory）、多因素驗證機制（MFA，Multiple Factor Authentication），及透過建置帳號、裝置、應用程式與內容四大面向的合規驗證與隱私保護，使員工不論身處何處皆可安心、安全地使用 Exchange 服務收發郵件，更大幅提升工作彈性與行動力。

富邦金控運用 Microsoft 365 中的一站式生產力溝通平台 Microsoft Teams 進行團隊溝通、文件共編及視訊開會；將集團內部跨子公司、百人規模的年度經營會議改在 Microsoft Teams 平台舉行，減少群聚風險以及員工通勤所需的時間與費用。富邦金控超前部署、導入 Microsoft 365 的策略，更使得其在今年一月中面對疫情升溫時，可快速因應、即刻啟動高達近千人的居家上班，維持營運不中斷。

另一方面，富邦金控冀望以雲端科技創造正向力量，推動 ESG 低碳營運目標進展。藉由導入 Microsoft 365，員工得以在數位平台上協作溝通，加快作業流程電子化，減少行政用紙使用，加速富邦金控達成至 2025 年減量 20% 影印用紙的目標；並透過以 Microsoft Teams 視訊會議取代實體開會，共計約有 9,000 位員工使用，降低員工通勤所產生的碳排放。

富邦金控致力提供最佳金融服務，持續打造金融科技服務，推動 FinTech、大數據以及智財權三大構面作為，在 2021 永續報告書中，富邦金控及子公司公布多項數位成果，如富邦人壽電子通知單申請數達 121 萬人、北富銀數位平台實動戶數近 234 萬、富邦產險電子保單與電子車險強制證達 632.1 萬件、富邦證券電子實動戶數占比達 80%。

富邦金控以亞洲一流的金融機構為願景，積極發展數位金融，整合集團與外部資源，透過跨業合作及業務創造，打造新生態系，朝向生活即金融、普惠與客製化服務邁進，提供更貼近客戶的服務。