東洋業內外皆美 Q2純益翻倍登4年同期高 每股賺1.14元

東洋 (4105-TW) 今 (11) 日公布自結，受惠本業營運穩定、業外認列里程碑金，加上去年基期低，今年第二季稅後純益 2.85 億元，創 4 年同期高，季增 25%、年增 791%，每股純益 1.14 元；上半年純益同樣倍增，達 5.13 億元，每股賺 2.06 元。

東洋 6 月營收 3.74 億元，月減 10.49%、年增 20.48%；營益率 18.42%，月減 11 個百分點、年減 7.46 個百分點；稅後純益 8519 萬元，月減 17.2%、年減 3.2%；每股純益 0.34 元。

東洋第二季營收 11.64 億元，季增 12.25%、年增 11.6%；營益率 25.77%，季增 2 個百分點、年減 0.31 個百分點；稅後純益 2.85 億元，季增 25%、年增 791%，每股純益 1.14 元。

東洋上半年營收 22.02 億元，年增 9.7%；營益率 24.8%，年增 0.3 個百分點；稅後純益 5.13 億元，年增 118%，每股純益 2.06 元。

東洋去年第二季因與美時 (1795-TW) 有藥品經銷協議，遭公平會裁罰 2.2 億元、認列罰鍰，營運基期低，今年第二季則與國際藥廠合作開發的困難學名藥微球藥物 Octreotide LAR 正式進入臨床階段，並依約認列里程碑金 50 萬美元 (約新台幣 1471 萬元)，帶動第二季營運顯著成長。

東洋去年里程碑金收入約 1000-2000 萬元，今年下半年除了本月已經認列微脂體困難學名藥 Pegylipo 里程碑金 27 萬歐元 (約新台幣 818 萬元) 外，困難學名藥抗黴藥 Lipo-AB 年底前完成查廠後，也將再有里程碑金挹注，全年里程碑金收入將大幅優於去年。