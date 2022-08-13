萊茵河水位告急 德國重要運輸公司Contargo部分斷航

由於歐洲面臨 500 年來最嚴重的乾旱，水上運輸命脈萊茵河的水位下降，德國物流營運商 Contargo 週五 (12 日) 宣布部分斷航，料將影響包括包括原油、柴油和煤炭等在內的歐洲貨物運輸，進一步加劇歐洲能源危機。

熱浪襲擊歐洲，久旱無雨後造成德國萊茵河水位連日下滑，降至 40 釐米的臨界水位，這使航運成本增加，限制駁船可以運送的貨物數量，從而限制沿岸的貨物供應和商品輸出。

德國重要的運輸公司 Contargo 週五於官網公告，公司已經停止大部分萊茵河上的運輸航線，隨著萊茵河水位降低，駁船經過萊茵河時會有安全隱患。因此基於安全，公司停止萊茵河上游和中游的運輸。

Contargo 停止萊茵河上游和中游的運輸 (圖片：AFP)

不過，Contargo 稱，其公路和鐵路的運輸將持續正常運營，不過運力非常有限，未必所有的貨物都能如期送達，由於萊茵河水位太低，這屬於不可抗力因素，公司將不承擔任何責任。

Contargo 是德國重要的貨櫃運輸公司，每年約有 200 萬個貨櫃經由該公司從比利時安特衛普 (Antwerpen) 和荷蘭鹿特丹的港口，運往德國和其他目的地。

萊茵河另一家重要航運公司 Reederei Jaegers GmbH 董事總經理 Gunther Jaegers 稱，本月稍早駁船費率曾在單日飆漲 30%，這是前所未見的情況，很多客戶的貨物將根本無法收到。

2018 年萊茵河航道關閉，使德國當年經濟成長率下滑 0.2 個百分點，德國經濟學家 Marc Schattenberg 預估，如果今年萊茵河低水位時間來的較早，若持續時間更長，對德國的負面影響可能高達 0.5 個百分點。