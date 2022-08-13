〈勤誠展望〉擬定未來2-3年計畫 正評估至美國建廠

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (13) 日舉辦智慧機器人產學研習營成果發表會，總經理陳亞男表示，目前正擬定 2-3 年的計畫，正評估前往美國當地設廠，期望將近期累積的產學合作經驗，應用在台灣廠、中國廠，甚至是未來全球任一據點。

董事長陳美琪指出，自美中貿易戰發後，客戶就要求勤誠分散產能，因此在過去一段時間，評估過泰國、越南等東南亞地區，且看過數十個地區，最終仍選定回流台灣，在嘉義建立新廠。

陳美琪也點出，此次在嘉義建立新廠，也面臨現階段缺工問題，不過，由於附近有中正大學、雲林科技大學以及虎尾科技大學，因此透過產學合作，由勤誠提供場域，學校提供教授與學生，連結業界與學校，掌握珍稀的人力資源。

總經理陳亞男也補充，除了台灣新廠外，勤誠也正規劃 2-3 年計畫，評估至美國當地設廠，目前仍在與供應商協調，並看好前往美國設廠的舉動，不僅可就近服務北美客戶，對自有品牌推廣也有所助益，更符合未來系統商前進美國的趨勢。

針對未來如何應對美國人力與建置成本高昂，陳亞男認為，此次的機器人研習營就是勤誠提前練兵，將自動化模式率先應用在台灣，待模式成熟後，進一步複製至中國廠區，甚至是未來全球的任一據點。

陳亞男補充，勤誠目前已經在美國設有公司，主要服務北美當地客戶，目前以 NPI(新產品導入服務) 的階段性任務為主，期望未來有機會在當地設置大量生產產線，進一步分散產地集中風險。

至於客戶訂單現況，陳亞男指出，目前觀察第三季訂單沒有問題，儘管消費性電子需求降溫，但雲端市場需求仍維持高檔，客戶也沒有砍單情況發生，法人預估，勤誠今年營收可望達成原目標，衝破 100 億元，並在下周一法說釋出最新展望。