〈勤誠法說〉昆山廠復工加緊生產 全年營收創高目標不變

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理陳亞男表示，由於中國因應疫情進行封控，東莞、昆山廠相繼停工，影響 4 月訂單達成率僅 5 成，目前已全面復工、加緊生產，全年營收年增 1 成的新高目標不變。

陳亞男坦言，中國實施封控影響自家工廠與供應商停工，還有物流不穩等影響，但美、中兩大地區的客戶需求還是持續強勁，現正積極與客戶溝通，並沒有延單或轉單現象，公司也致力穩定上半年狀況，持續看好全年營收。

另外，隨著英特爾 (INTC-US) 新一代平台將在年底前問世，勤誠也拿下雲端 (CSP) 大客戶下世代訂單，預計今年第 4 季至明年第 1 季量產出貨，尤其隨著算力提升，包括液冷等散熱技術加入，也將反映到新品售價，有助提升 ASP 與獲利。

勤誠 4 月營收由於東莞廠停工 1 周、昆山廠停工 1 個月，影響營收顯著下滑，約 5.2 億元，創下 14 個月新低，月減 36.07%，年減 31.59%。

勤誠首季營收 20.89 億元，季減 20.3%，年增 14.8%，毛利率 18%，季增 1 個百分點，年減 4 個百分點，營益率 7%，持平上季，年減 2 個百分點，稅後純益 1.26 億元，季減 18.3%，年增 0.2%，每股稅後純益 1.05 元。