電子股回神台股周線收紅 三大利多助攻大盤上攻

在電子股全面反攻下，台股周線收紅，投信認為，目前部分跌深反彈個股已開始反彈，在科技股助攻、搭配除權息行情與政府基金護盤可望拉抬指數上攻，但要注意的是，美股財報空窗期，總經數據對美股的影響，進而牽動台股走勢。

富蘭克林華美投信認為，台股基本面相對健全，部分跌深個股已開始反彈，下半年又有除權息行情，指數於選舉前可望高檔震盪，建議選擇季度營收成長或股價跌深績優股、產業龍頭股，逢低進場、分批布局，或是利用定期定額方式，投資台股基金。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，8 月下旬後至 11 月前財報空窗期來臨，仍需要留意美國與全球經濟數據變化，不過，台股上半年財報公布後，多數營收衰退等利空消息已逐漸淡化，指數也反映利空。

郭修伸說，隨著美股強勁，也帶動台股相關表現，投資人不妨逢低分批進場，承接跌深的科技股票，看好上游 IP、工業電腦及車用電子等族群。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，在干擾基本面的軍演、財報等因素淡化後，搭配外資回流、國安基金護盤，預期大盤加權指數仍以高檔震盪為主。

周書玄認為，美國經濟數據 CPI 數字仍影響股市表現，但反應將逐漸趨緩，在美元指數下降，加上升息力道可望趨緩，預計美元在 7 月上旬達到高峰，近期反轉向下，有利於資金重新回流新興市場股市，台股可望受惠。

大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫表示，市場對通膨的預期及美國聯準會政策的反應淡化，且美國 7 月 CPI 數據也反映未來通膨壓力可望趨緩，反映聯準會的升息有達一定程度的效果。

展望後市，陳晞倫認為，美股科技股已出現明顯的反彈，台股近日表現也可看出受到拉抬，隨著傳統科技旺季來臨，新機發表可望為市場注入樂觀情緒。

而從評價面來看，今年以來的修正已經相當程度反映對升息、需求下修的預期，本益比低於近五年平均的個股相當多，使得台股具備下檔保護，對下半年可抱持謹慎樂觀的態度。

安聯投信台股團隊表示，考量聯準會積極升息後對經濟影響將逐步顯現，在衡量企業庫存調整和產業展望等是否已經有落底訊號，建議再等下一個檢查點、即第三季財報和法說訊息，作為參考。

安聯投信台股團隊表示，現階段可將台股的走勢視為反彈，基本面的真正落底仍待觀察，建議勿追高、中性看待，聚焦基本面擇優慢慢布局為較佳應對策略。