勤誠伺服器機殼 獲2022 Computex大獎

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (25) 日宣布，今年在產、官、學、研專業評審團的評選下，以 RM25324 高密度儲存伺服器機殼，在激烈競爭中脫穎而出，獲 2022 Computex Best Choice Award 類別獎榮耀。

勤誠表示，隨著市場對於儲存伺服器可擴展性、便捷操作與集成應用需求增加，伺服器機箱設計也須有相應的創新設計及附加功能，以提升伺服器與儲存硬碟維護便利性。

勤誠 RM25324 為高密度儲存伺服器機箱，使用低重心開放式耳翼，方便在有限機櫃空間中操作，搭載 Dual-load 雙開側載功能，採取硬碟兩側置入的創新機構設計，只需從機櫃拉出約一半的機身，即可透過免工具維修及左右兩側側開設計，進行硬碟機安裝或更換的工作，大幅減輕維修負擔。

勤誠該機箱在僅有的 2U 高度中，最多可安裝 24 個 3.5 吋 SATA/SAS 介面的硬碟機，創新的配置方式可達空間利用最大化，並利用獨家雙邊風流導引散熱設計，可達同規格產品中最佳的散熱效果，以確保硬碟散熱功效。

此外，由於機箱硬碟乘載越多、重量越重，往往也容易造成機箱底部變形，而 RM25324 提升整體底部結構強度，承載力亦經過重重測試驗證，可確保伺服器在機櫃內互不干擾的穩定性。

RM25324 作為高密度儲存伺服器機箱，除可安裝 24 個 3.5 吋硬碟外，機箱背面也有可安裝支援 2 個 2.5 吋 SATA 硬碟機的選購套件，適合應用於冷、熱資料分層機制，能滿足資料保存、安全監控、NVR/DVR、資料庫、檔案伺服器等各種應用。

勤誠指出，RM25324 目前已得到伺服器大廠的青睞，也陸續擴展許多數據中心的應用客群，隨著伺服器應用越來越多元，機殼在設計、結構、應用材料、與製程上也必須不斷創新，公司也將持續依循市場變化及使用者需求，不斷創新伺服器機殼 OTS (Off the Shelf) 產品。