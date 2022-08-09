信評機構估通膨削減法案中長期見效 有助降低政府赤字

國際信評機構穆迪和惠譽周一 (8 日) 表示，美國參議院日前通過的「通膨削減法案」(Inflation Reduction Act) 雖無法在短期內見效，但中長期之下，仍有助於壓制通膨並削減政府赤字。

惠譽美洲主權債聯席主管 Charles Seville 表示，雖然「通膨削減法案」具有抑制通膨的作用，但在經過重新包裝後，對通膨的影響相對仍小，穆迪副總裁 Madhavi Bokil 也認為，上述立法不會使通膨在未來一年內或明年獲得緩解。

儘管如此，Seville 看好立法上路後在中長期內產生效果。他進一步解釋，該法案確實能幫助提高生產力，從而對降低通膨產生影響。他預估至少要 2-3 年時間。

美國參院周日通過這項規模 4300 億美元的法案，最快本周五送交眾議院表決，並由拜登總統簽字後生效。共和黨人批評，該法案不僅無助於緩解通膨，還將扼殺就業，並在經濟面臨衰退威脅時破壞成長。

然而，民主黨人認為，法案有助於降低醫療和能源成本，並在未來十年減少 3000 億美元的預算赤字。

談到法案如何影響預算赤字，Bokil 解釋，在醫療保險方面省下的費用以及稅制變化，將幫助抵銷額外成本，進而控制政府赤字。

華府智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution) 研究員 Wendy Edelberg 也向路透表示，雖然法案對通膨的短期影響有限，但在壓低通膨預期方面仍具備潛力。