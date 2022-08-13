白宮印太事務官員：未來數日將公布美台貿易談判路線圖

白宮國家安全會議 (NSC) 的印太事務協調官員康貝爾 (Kurt Campbell) 周五 (12 日) 表示，拜登政府很快就會針對美台貿易談判公布一項「充滿雄心壯志」的路線圖，強化美台經貿關係。

康貝爾說：「我們將有一套充滿雄心壯志 (ambitious) 的貿易談判路線圖，未來幾天就會公布。」

美台雙方在 6 月 1 日宣布啟動「21 世紀貿易經濟倡議」，希望以具體方式深化經貿關係，談判的 11 項議題當中，貿易便捷化、農業合作、數位貿易是有望最先取得共識的項目。

此事預料會升高因眾議院議長裴洛西訪台而緊繃的美中關係。北京為抗議美國眾議院議長裴洛西 7 月訪台，對台灣周邊舉行連日的軍事演習，也對美國祭出八大反制措施，包括切斷氣候和軍事領域的溝通管道。

康貝爾表示，中國對裴洛西訪台一事「過度反應」，當成試圖改變台海現狀的藉口。

康貝爾表示中國可能持續對台灣施壓，美國未來幾周將讓美軍軍艦通過台海。 (圖: AFP)

他說，美方評估中國對台灣施壓將持續數周、甚至數個月，美國會耐心且有效的應對，不會對此有任何「反射性」反應。但美國也不會停止執行「航行自由」任務，包括讓美國軍艦在未來幾周通過台灣海峽。

白宮並再次敦促北京，重啟不久前關閉的溝通管道。

儘管地緣政治緊張升高，美中領袖仍計劃今年面對面會談，華爾街日報 (WSJ) 報導，「拜習會」可能安排在 11 月舉行。