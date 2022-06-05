東生華下半年三項藥品有斬獲 全年營運優於去年

東生華 (8432-TW) 旗下三項藥品下半年銷售將有大幅進展，包括治療心絞痛的新成分新藥 Rancad 月銷量提升、治療高血脂的 Cretrol 第三季將納入健保價，以及治療周邊動脈阻塞的困難學名藥 Alprosm 銷售有望增溫，均將推升今年營收優於去年。

東生華主力產品治療心絞痛的新成分新藥 Rancad，目前已打入 12 家醫學中心、22 家區域醫院與 23 家地區醫院，積極申請健保價，不過健保局認為，該新藥納入健保給付後，會影響 5-7 億元的額度，加上給付條件雙方未達共識，東生華已暫停申請 Rancad 健保價。

東生華積極在自費市場推廣 Rancad，預期年中後，月銷量可達 7 萬顆，儘管銷量有所提升，但因與公費健保市場仍有差距，初估該新藥在自費、公費市場對公司營業額有 3 至 5 倍的空間。

Alprosm 適應症為治療周邊動脈阻塞，由於藥品製成困難，屬於高技術門檻的困難學名藥，東生華去年向台廠購買 Alprosm 藥證後，自今年 3 月開始銷售，目前 Alprosm 已經進入健保市場，並與原廠競爭台灣 1 億元商機。

東生華去年第四季取得治療高血脂新複方新藥 Cretrol 藥證，為目前市面上治療降血脂最佳的藥品，預計第三季可取得健保藥價；據 CDE 預估，Cretrol 估納保後，營業額約 3-5 億元，並幫健保每年節省 0.45-1.45 億元。

東生華表示，去年取得 Cretrol 藥證時，原預期年營業額約 8000 萬元，主要原因是潛在競爭者亞培可能會取證，提升市場競爭力，不過隨著亞培產品未通過查驗，目前將年營業額上修至 1.5 億元，而官方則預估可達 3-5 億元。

除了下半年三項藥品會有斬獲外，東生華歐洲合作夥伴開發的骨質疏鬆症生物相似藥，有機會年底娶證，屆時將同步申請向台灣主管機關申請藥證，初估台灣約有 1.2 億元商機。