國內首例 東生華新複方新藥專利訴訟勝出

東生華 (8432-TW) 新複方新藥 Cretrol 專利訴訟案，繼打敗默沙東藥廠 (MSD) 專利訴訟後，與阿斯特捷利康公司 (AZ) 二審判決結果今 (21) 日出爐，由東生華取得勝訴，也是本土藥廠首次接連勝訴兩大原廠的案例。

東生華開發的新複方新藥 Cretrol，其活性成分與阿斯特捷利康公司 (AZ)、默沙東藥廠 (MSD) 旗下產品成分相同，兩間公司各自擁有相關適應症的專利權。

東生華在申請藥品許可證時，已依照藥事法規定排除相關適應症並提出不侵權聲明，不過仍遭 AZ 與 MSD 兩間公司提告，試圖阻擋 Cretrol 取得藥證。

去年底台灣智慧財產及商業法院，針對此案作出判決，其中，MSD 敗訴、東生華取得勝訴；AZ 一案則進入二審階段後，今日法院作出裁定，東生華再次勝訴。

東生華強調，公司依照藥事法規定中的專利連結制度，排除專利權所對應的適應症，並經食藥署核准於去年底取得藥證，然而一審判決忽略此事實，因此公司提起二審上訴，藉此釐清一審判決部分認定與事實不符之處。

東生華 Cretrol 提供高血脂病人新治療選擇，有效控制高血脂的狀況，預估每年能造福約 3 萬名高血脂患者，此外，Cretrol 除了提升高血脂臨床治療成功率外，對於降低健保財務衝擊也有相當大的助益。