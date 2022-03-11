東生華擺脫疫情陰霾 今年將啟動兩項授權案

東生華 (8432-TW) 今 (11) 日召開線上法說，總經理楊思源表示，去年受到疫情衝擊，除了營收下滑，臨床進度、授權案也延遲，不過看好今年將啟動 2 項授權案，在里程碑金挹注下，營運可期。

授權進度方面，東生華旗下治療心血管特殊複方劑型新藥 ABTA，今年將申請中國臨床試驗，楊思源提到，該新藥與美國產品相似，將挑戰中國一致性評價，目前正在與其它藥廠洽談授權。

另外，治療骨質疏鬆、少數骨質增生的生物相似藥加注射筆，雖然開發時程比預期長，不過今年將有大幅進展，今年第三季將向台灣 TFDA 申請藥證，後續將依照國家法規啟動三期臨床，並向日本、美國、中國申請藥證，同時正在洽談歐洲、中國市場授權夥伴。

其它藥品進度方面，東生華與因華合作開發的特殊緩釋錠劑，適應症包括鬱血性心臟衰竭與高血壓，已於 2019 年上半年授權給中國山東藥業，金額達人民幣 4500 萬元 (約新台幣 1.82 億元)，其中東生華已取得簽約金。

楊思源指出，該特殊緩釋錠劑在中國的臨床試驗，由於受到疫情影響，導致時程延遲，不過預計今年將啟動臨床試驗，屆時有望取得里程碑金，待緩釋錠劑陸續取得核准、上市銷售，將再獲一定金額的里程碑金。

東生華開發治療類風溼性關節炎蛋白新藥 TuNEX，目前已取得藥證且權利移轉，陸續取得簽約金、委託開發費用、健保價等，預計 2024 年將可取得產品銷售里程碑金。