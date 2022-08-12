台灣科技廠7月營收年增14% 伺服器需求帶來支撐

《日本經濟新聞》統計台灣 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的科技企業，結果顯示 7 月整體營收達新台幣 1 兆 2,670 億元，年增 14%，連續 3 個月呈正成長。以伺服器為主的需求持續暢旺，然而通膨導致消費放緩，電腦 (PC)、家電類別的營收下降。

其中在晶圓代工方面，7 月台積電 (2330-TW) 營收年增 49.9% 至新台幣 1,867 億元，聯電 (2303-TW) 營收年增 35.2% 至新台幣 248 億元，都寫下單月新高。資料中心使用的伺服器及車用需求暢旺。

EMS 製造方面，鴻海 (2317-TW)7 月營收年增 13.7% 至新台幣 4,750 億元，和碩 (4938-TW) 營收年增 22.1% 至新台幣 1,079 億元。鴻海董事長劉揚偉周三 (10 日) 表示，第 3 季伺服器和通訊設備需求維持在高水準。

另一方面，IC 設計的聯發科 (2454-TW)7 月營收年增 1.3% 至新台幣 408 億元。在全球性通膨問題等影響下，智慧型手機銷售放緩，預料客戶下半年仍將持續進行存貨調整。

客戶多半以 PC 和家電產業為主的幾家大型台灣科技企業，營收表現則是接連萎縮。像是南亞科 (2408-TW)7 月營收年減 44.7% 至新台幣 43 億元，友達 (2409-TW) 營收年減 47.7% 至新台幣 174 億元，仁寶 (2324-TW) 營收年減 9.6% 至新台幣 976 億元。