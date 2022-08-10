庫存調整效應顯 聯發科7月營收408.9億元 月減近2成

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 7 月營收 408.9 億元，月減 19.87%，年增 1.31%，累計前 7 月營收 3393.31 億元，年增 23.82%；受手機、電視等終端裝置需求減緩影響，聯發科 7 月營收驟減近 2 成，年增幅也收斂至 1%，相較上半年年增 27.71% 明顯收斂。

聯發科估，以美元兌新台幣匯率 1 比 29.5 元計算，營收約 1417-1542 億元，季減 1-9%，年增 8-18%，若以中位數推算，聯發科 8、9 月營收仍有機會站回 500 億元

聯發科指出，現階段包括中國、美國市場不確定皆高，無法精準掌握復甦時程，不過依現有庫存來看，消化至正常水位需 2-3 個季，因此公司也動態調整對晶圓廠的投片量，並與封測廠緊密合作，嚴謹管控庫存，也放緩招募速度，降低營業費用支出。

此外，聯發科也調降全年手機預估量，估今年約 12-12.7 億支，5G 手機則約 6 億支，較原預期大減 1 億支，降幅約 10-12%。

不過，聯發科認為，全年來看，5G 智慧型手機年增幅仍達 20%，且聯發科不論在高階市場的滲透率、市佔率都持續增加，也已準備下世代的旗艦晶片、豐富產品組合，可望維持既有市占率。