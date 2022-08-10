台積電7月營收1867億元 月增6%再創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 7 月營收 1867.63 億元，受惠高效運算、車用需求強勁，營收月增 6.2%，年增 49.9%，改寫 5 月寫下的歷史新高紀錄；前 7 月營收 1 兆 2119.79 億元，年增 41.1%。

台積電預估，第三季營收將達 198-206 億美元，以 1 美元兌換新台幣 29.7 元計算，營收估達 5880.6-6118.2 億元，相當於季增 10-14.5%，毛利率估 57.5-59.5%，有機會再超越第二季的 59.1%。

台積電第三季受惠 5 奈米及 7 奈米製程需求持續成長，在車用與高效預算帶動下，彌補手機、PC 及消費性電子等應用趨緩的缺口。

美國總統拜登 9 日簽署晶片法案，將投入 520 億美元支持美國半導體產業，外資認為，美國晶圓製造商雖有補貼，但難回到 1990 年代水準，也無法單靠補貼維持獲利，除非英特爾 (INTC-US) 和三星在執行力上能追上台積電，否則該法案不會改變台積電領先態勢。

近來台積電大客戶相繼擴大至競爭對手投片成熟製程，聯發科 (2454-TW) 與英特爾在晶圓代工領域合作，高通也宣布擴大對格芯下單。隨著美國積極鼓勵半導體美國製造，在地緣政治壓力下，台積電大客戶陸續強化與美國晶圓代工廠合作，市場將關注後續訂單版圖變化。

台積電日前法說會釋出優於預期的第三季財測，並上調今年營收展望、維持長期營收成長及毛利率目標，各大外資均正向看待，看好即便宏觀環境存在逆風，短期產業面臨庫存修正，但台積電擁先進製程領先地位，長期營運成長動能無虞。