IDC分析師：全球晶片短缺問題尚未結束

IDC 亞太地區研究主任 Vinay Gupta 週二 (19 日) 警告，全球晶片短缺問題尚未結束，俄烏戰爭持續讓供應鏈受到限制，在經濟放緩的背景下，晶片短缺問題將更加嚴重。

Gupta 說：「烏俄戰爭帶來供應鏈的極大挑戰，晶片供應不會立即增加，因為生產這些晶片需要大量原材料和氣體。」

半導體晶片無處不在，舉凡手機、電腦、電視、汽車，以及家用電器等各式產品都要用到晶片，而烏克蘭供應全球近 70% 的高純度氖氣、40% 的氪氣和 30% 的氙氣，這些都是半導體生產時關鍵原物料，其中氖氣至關重要，它是深紫外光 (DUV) 曝光機必須使用的耗材，而且全球 75% 的晶片生產時都會用到氖氣。

IDC 分析師：全球晶片短缺問題尚未結束 (圖片：AFP)

世界上將近一半的氖氣由烏克蘭的 Ingas 和 Cryoin 兩家公司供應，但隨著烏俄戰爭持續，全球氖氣供應量基本上已減半。

Gupta 認為，供應鏈中斷和成本上升，將導致設備平均售價上漲，然後基礎設施供應商轉嫁給客戶和消費者。

Gupta 表示：「高通膨和聯準會緊縮貨幣政策的預期，已導致以消費者為主導的經濟放緩，特別是消費電子產品方面的支出，正出現衰退的跡象，加上全球央行升息，更進一步減緩這類支出。」

蘋果近期傳出明年將放緩招聘和支出，以應對可能出現的經濟衰退。Gupta 預估：「隨著毛利率下滑的壓力增加，亞洲科技企業也將會出現類似的趨勢，預估將在 2022 年底或 2023 年初開始看到。」