〈台幣〉股匯雙漲 收29.942元登2周高點

美國通膨出現降溫跡象，市場預期聯準會升息步調可望趨緩，台北股匯今 (11) 日連袂走揚，外資回頭買超台股 140 億元並匯入，推升大盤強彈 258 點，新台幣兌美元匯率也一度衝上 29.928 元，終場升值 5.5 分，收在 29.942 元，為近 2 周以來的高點。

新台幣兌美元匯率擺脫盤整格局，跟隨亞幣走強，今天最高來到 29.928 元，升值 6.9 分，央行穩匯壓力也能稍稍鬆口氣，終場匯價收在 29.942 元，升值 5.5 分，台北外匯市場成交金額 11.8 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數重挫 1.21%，日圓強升 1.89%，歐元也勁揚 1.13%，新加坡幣升 0.61%，韓元升 0.57%，人民幣升 0.28%，新台幣升 0.18%。

美股周三全面收高，台股今天買盤信心回籠，電子權值股展開反彈，台積電、鴻海領銜上攻，金融、傳產也百花齊放，加權指數開高走高，放量大漲 258 點，收在 15197 點，登近 1 個半月新高。外資回頭大買 140 億元，終止連續 3 個交易日賣超。

由於汽油價格大幅下滑，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.5%，較前值 9.1% 大幅回落，顯示通膨壓力浮現緩解跡象，市場預期 Fed 激進升息步伐有望放緩。