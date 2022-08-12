〈美股盤後〉科技股回吐早盤漲幅 三大指數黯然收黑

美國 7 月份生產者物價 2 年多來首見下滑，顯示通膨出現進一步緩和跡象，美股主指週四 (11 日) 早盤高開，油價上漲，推升能源股，成長股和科技股表現強勢，但隨著美債殖利率自盤中低點反彈，科技股回吐早前漲幅，那指、標普和費半等三大指數黯然收黑，迪士尼奮力撐盤下，道瓊微幅收紅。

數據方面，美國 7 月份生產者物價意外下跌，月減 0.5%，為 2020 年 4 月以來首見下滑，提高聯準會在 9 月份升息 2 碼的可能性，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會在 9 月份升息 3 碼的可能性已降至 38%。

與此同時，美國初請失業金人數連續第二週上升，表明勞動力市場進一步疲軟。

國際能源署 (IEA) 將今年每日石油消費量預期上調 38 萬桶至 210 萬桶，主因是飆升的天然氣價格和熱浪，增加原油發電需求，此消息緩解外界對原油消費的擔憂，推動油價與能源股走升。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.88 億例，死亡數突破 642 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週四 (11 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收黑，醫療保健 (-0.71%)、非必需消費品 (-0.66%) 和房地產 (-0.55%) 等板塊表現不佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王翻黑作收。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.44%；Meta (META-US) 跌 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.44%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.74%。

道瓊成分股以迪士尼領漲。迪士尼 (DIS-US) 上漲 4.68%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.44%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.3%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.07%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.48 %。

費半成分股漲跌互見。美光 (MU-US) 上漲 1.50%；AMD (AMD-US) 跌 0.94%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.86%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.46%；德儀 (TXN-US) 跌 0.58%； 高通 (QCOM-US) 漲 0.57%。

台股 ADR 同步收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.96%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.16%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.48%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 跌 0.44% 至每股 168.49 美元。供應鏈消息人士透露，蘋果供應商仍不確定旗艦新機 iPhone 14 / Pro 系列的需求量。

共享辦公巨頭 WeWork (WE-US) 執行長和財務長傳出購買該公司的股票後，WeWork 週四股價飆漲 9.20% 至每股 5.58 美元。此前 WeWork 最新財報顯示，截至第二季末，其辦公室入住率已達 72%，恢復至 2019 年底疫情發生前的水平。

智慧音箱生產商 Sonos (SONO-US) 暴跌 24.95% 至每股 17.09 美元。Sonos 盤前公布第三季財報業績不佳，受到美元匯損與通膨影響消費者情緒，營收年減 1.8% 至 3.71 億美元，遠遜於市場預期，同時還下調全年財測。

小米集團 (XIACY-US) 上漲 3.37% 至每股 7.67 美元。小米自動駕駛領域初期投入人民幣 33 億元研發費用，已組建 500 人規模的開發團隊，同時自駕技術已經進入測試階段，第一期規劃 140 輛測試車，將陸續在全中國進行測試，目標是 2024 年進入行業第一陣營。

美國通訊設備大廠思科 (CSCO-US) 下滑 0.26% 至每股 45.90 美元。思科週三披露公司遭到駭客網路攻擊。

經濟數據

美國 7 月 PPI 年增率報 9.8%，預期 10.4%，前值 11.3%

美國 7 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.2%，前值 1%

美國 7 月核心 PPI 年增率報 7.6%，預期 7.6%，前值 8.4%

美國 7 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國上周初領失業金人數報 26.2 萬，預期 26.3 萬，前值 24.8 萬

美國上周續領失業金人數報 142.8 萬，預期 140.7 萬，前值 142 萬

華爾街分析

Advisors 投資長 Chuck Lieberman 稱：「儘管在市場週四早盤反應積極，通膨稍加溫和一些，但問題尚未真正消失。」

Ameriprise 全球市場策略師 Anthony Saglimbene 點評：「CPI 下降，PPI 下降表明情況可能正在好轉，但通膨率仍然非常高，聯準會要持續升息，還有很多工作要做。」

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示：「通膨數據令人鼓舞，朝著經濟軟著陸方向發展，建議投資人採取相對謹慎的策略，由於經濟和聯準會政策的方向仍不明朗，現在不是判斷市場重大走向的時候。」

Oanda 分析師認為：「通膨壓力顯然正在緩解，但這種下降很大程度上取決於油價是否繼續走低。年底油價上漲的風險升高，因此通膨壓力趨緩的走勢可能不會持續下去。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主