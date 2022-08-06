郭明錤：iPhone 14 首次印度及中國同步出貨

天風國際證券分析師郭明錤週五 (5 日) 推文指出，有別以往，鴻海旗下富士康印度 iPhone 廠將在 2022 年首次與中國廠同時出貨旗艦新機 6.1 吋的 iPhone 14。

郭明錤表示，過去印度通常會比中國晚一季出貨，這是首次出現中印兩廠同步出貨的情況。

郭明錤預測：iPhone 14 首次印度及中國同步出貨 (圖片：翻攝 appleinsider)

郭明錤稱，雖然富士康印度廠的 iPhone 產能和出貨能力仍與中國廠有一大差距，兩地同步出貨是蘋果在非中國地區生產 iPhone 的重要里程碑，這也意味蘋果欲分散風險，同時看重印度市場的增長動力。

印度經濟時報近期報導，富士康正在擴大 iPhone 在印度的生產，已獲印度當局審批提高人力，並擴大在印度印度南端 Tamil Nadu 廠，以便生產更多的 iPhone 手機。

蘋果即將在今年的秋季發表會推出 iPhone 14 系列四款機型，分別為 6.1 吋 iPhone 14、6.7 吋 iPhone 14 Max 兩款入門機型，以及 6.1 吋 iPhone 14 Pro 和 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max 兩款較高階機型。

綜合近期傳聞消息，與 iPhone 13 入門機型相比，iPhone 14 入門機型僅在機身、螢幕較大，其他在主鏡頭、Lightning 充電孔、喇叭孔洞、背蓋、邊框等設計上幾乎沒有太大的差異，還延用低溫多晶矽 (LTPS) TFT OLED 面板和 A15 仿生晶片。

iPhone 14 高階機型比 iPhone 13 高階機種的尺寸更胖和更厚，而且鏡頭凸出是蘋果歷年來最大的機型。

iPhone 14 高階機型搭載具挖孔鏡頭的全螢幕，配有溫多晶氧化物 (LTPO) 薄膜電晶體 (TFT) OLED 面板，以及台積電 (TSM-US) 代工的 4 奈米製程 A16 晶片，藉此提高蘋果旗艦新機的性能和效率。