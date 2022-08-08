本週操盤筆記：美國CPI及PPI數據、Coinbase及迪士尼財報

上週美國非農就業人數為 52.8 萬人，是預期的兩倍多，平均時薪上升 0.4%，就業數據良好，是先前聯準會繼續大幅升息的重要原因。接下來，本週市場將關注通膨數據，即美國 CPI，這將有助評估升息的效果。其他經濟數據包括生產者物價指數和單位勞動力成本的更新。

此外，企業財報季仍在持續，本週有迪士尼 (DIS-US) 和 Coinbase (COIN-US) 等大型企業財報。摩根大通汽車大會在週二和週三舉行。

本週操盤筆記 (0708-0714)

1. 通膨數據

本週經濟數據聚焦通膨，消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 均受到關注。預計 7 月 CPI 年率將由 6 月的 9.1% 高點，略降至 8.7%。展望未來，預計未來幾個月機票和二手車價格都將走低，有助減輕消費者的壓力。

7 月份 PPI 預計月增 0.3%，低於 6 月份的 1.1%。剔除食品、能源和貿易服務，核心 PPI 預計月增 0.4%。

週五還將發布消費者信心指數，主要顯示消費者通膨預期。聯準會主席鮑爾在 6 月升息 75 基點時表示，通膨預期上升是決策的考量之一，近期的趨勢已有所好轉。

2. 企業財報

截至目前，第二季財報基本上優於預期，推動了股市的上漲。標普 500 指數成份股約 75% 的公司，表現超出預期，大致符合疫情前的平均水準。不過，公司高管更頻繁地提到經濟衰退的可能性。

本週 Coinbase 財報是關注焦點之一，由於加密貨幣的寒冬，Coinbas 交易用戶量可能出現上市以來首度下滑，公司在 6 月實施裁員，並歸咎於經濟衰退。不過花旗分析師認為，穩定幣立法的可能，以及以太坊 2.0 合併的信心增強，可能有助扭轉局勢。

迪士尼也是受到關注的藍籌股，Q2 營收預計增長 23% 至 209.94 億美元。年輕的 Disney+ 串流服務被視為增長引擎，訂閱人數繼續增長，而串流媒體虧損也在擴大。華爾街預計，迪士尼 + 第二季訂閱人數將達到 1.477 億，年增 27%，較 3 月底增長 7%。

3. 摩根大通汽車會議

摩根大通汽車大會在週二和週三舉行。福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 將出席會議，可能會討論電動汽車、商用電動汽車市場，以及未決的基礎設施 / 能源法案和電動汽車稅收抵免。

與此同時，Rivian(RIVN-US) 本週將發布財報，這家電動汽車初創公司可能會報告更大的虧損，不過，隨著 R1T 電動卡車交付量的增加，分析師預計營收季增 252%，達到 3.354 億美元。