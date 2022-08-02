iPhone 14 Pro再進化 搭載三星最新M12面板

韓媒《TheElec》週一 (1 日) 報導，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將採用更先進的面板材料，藉此提高性能和效率。

蘋果即將在今年的秋季發表會推出 iPhone 14 系列四款機型，分別為 iPhone 14、iPhone 14 Max 兩款入門機型，以及 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 兩款較高階機型。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 傳出將採用更先進的面板材料 (圖片：翻攝 appleinsider)

《TheElec》週一報導，蘋果 (AAPL-US) iPhone 14 OLED 面板供應商三星顯示器將供應 iPhone 14 Pro 兩款高階的機型更先進的面板材料，即 M12 材料組。

M12 材料組可提升面板顏色的準確度，還能提升發光效能，可以改善耗電狀況，與三星即將推出的摺疊旗艦新機面板材料一致。

不過，iPhone 14 入門機型仍採用與 iPhone 13 一樣的 M11 材料組，據悉，最大的考量就是要削減成本。

此外，iPhone 14 高階的機型將配置低溫多晶氧化物 (LTPO) 薄膜電晶體 (TFT) OLED 面板，LTPO 顯示器可以做到降低功耗，支援 120Hz 螢幕更新率，也較 iPhone 14 入門機型的低溫多晶矽 (LTPS) TFT OLED 面板還先進。

綜合近期傳聞消息，與 iPhone 13 入門機型相比，iPhone 14 入門機型除了在機身、螢幕較大，其他在主鏡頭、Lightning 充電孔、喇叭孔洞、背蓋、邊框等設計上幾乎沒有太大的差異，並且還會延用 A15 仿生晶片。

iPhone 14 高階機型比 iPhone 13 高階機種的尺寸更胖和更厚，而且鏡頭凸出是蘋果歷年來最大的機型，搭載具挖孔鏡頭的全螢幕，以及台積電 (TSM-US) 代工的 4 奈米製程 A16 晶片，而且為 N4P 增強版製程。