美CDC放寬防疫指引 取消密切接觸者隔離要求、改戴口罩10日

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 周四 (11 日) 放寬新冠防疫指導，理由是與疫情大流行時期相比，現在新冠病毒重症、住院和死亡的風險下降許多。

CDC 不再建議校園內無症狀者接受檢測，但在某些高風險環境中仍建議進行此類檢測，例如療養院、監獄和遊民收容所。

根據 CDC 新指引方針，尚未接種疫苗者若與患者接觸，不再需要居家隔離，改為佩戴口罩 10 日，並於第五日接受檢測。

CDC 流行病學家 Greta Massetti 表示，美國擁有抗擊病毒所需的疫苗和治療方法，但大眾即時更新其疫苗接種狀態仍至關重要。

Massetti 說：「新指導方針承認新冠病毒大流行尚未結束，但也有助於邁向疫情不再嚴重干擾日常生活的未來。」

CDC 更新指導之際，公衛官員曾示警，隨著對疫苗的免疫力減弱，以及季節推進後大眾開始聚集室內取暖，美國可能在秋季和冬季面臨一大波感染。

根據 CDC 數據，美國目前平均每日新增確診人數超過 10.7 萬人，且可能因大眾採用居家檢測、未納入官方數據，而存在嚴重偏差。

美國目前每日平均約 6000 人因新冠病毒而住院，每日死亡人數仍近 400 人。

CDC 數據顯示，美國 67% 民眾已完全接種，但其中僅 48% 在接種建議的兩劑後又接種追加劑。然而，5 歲至 11 歲階段的兒童僅 30% 完全接種。