網速承諾恐難兌現 SpaceX星鏈近10億美元寬頻補助遭FCC拒絕

實業家馬斯克 (Elon Musk) 的太空公司 SpaceX 以星鏈網路向美國聯邦通信委員會 (FCC) 申請近 10 億美元農村寬頻補助款，但 FCC 周三 (10 日) 拒絕該申請，理由是「未能證明其兌現承諾的能力」。

FCC 在 2020 年初設立美國農村數位機會基金 (RDOF)，提供高達 92 億美元的資金，採用反向拍賣方式資助無線寬頻服務，目的是在消弭農村與城市之間的數位落差，包括爲 522 萬戶美國偏遠地區家庭和企業提供高速寬頻服務。

SpaceX 的 「星鏈」衛星網際網路項目在 2020 年 12 月競標成功，將在未來 10 年內獲得 8.86 億美元，爲 35 個州內 64.2 萬個地點提供服務。

根據 FCC 新聞稿，星鏈和曾拍得 13 億美元補助款的 LTD Broadband 均「未能證明供應商有能力提供所承諾的服務。」

FCC 主席 Jessica Rosenworcel 聲明強調每一分錢都要花在刀口上，「我們無法承擔補貼一些計畫後，那些沒有達到承諾網速或不太可能達成項目要求的公司。」

Rosenworcel 補充，SpaceX 的技術具有前瞻希望，但星鏈網路「仍在發展中」。

值得注意的是，FCC 在 2020 年 12 月的拍賣係總額 204 億美元的 RDOF 計畫第一階段，意味著 SpaceX 可能會在爾後幾輪拍賣中競標剩餘資金。在 180 家競標公司中，SpaceX 在首次拍賣贏得的金額排名第四。

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