不必怕美國經濟衰退 新興市場將逢凶化吉

在美國經濟衰退風險大幅升高之際，華爾街人士認為，新興市場正處於有利位置，不僅有望抵禦美國經濟陷入衰退的衝擊，甚至可能吸引更多投資人。

摩根大通、德意志銀行等金融機構認為，短期內開發中國家雖面臨震盪，但開發中國家仍享有許多有利因素，包括低本益比、高殖利率、經濟成長率較高，以及中國經濟復甦。

德意志銀行中東歐、中東、非洲及拉丁美洲匯率研究部門主管 Oliver Harvey 說：「悲觀情緒可能已接近頂峰，我們有理由認為，新興市場的表現可能比以往衰退時期更好，原因包括外資持有當地資產的比率偏低、利率起點相對較高、本益比低。」

歷史表明，僅僅是市場對美國經濟陷入困境的預期，就會觸發整個新興市場的早期賣壓，並在經濟真正緊縮時，新興市場已變得很便宜。

例如，美國經濟在 2009 年 6 月才走出衰退，但新興市場的股票和債券早已在 2008 年 10 月觸底。這次新興市場的賣壓始於去年第 1 季，比已開發市場整整早一年。

資產管理公司 Ninety One 基金經理人 Grant Webster 說：「無論是歷史縱向對比，抑或與已開發市場橫向對比，新興市場資產都很便宜，目前本益比已反應美國經濟溫和衰退，也一定程度反應經濟嚴重衰退。」

在所有因素中，投資人無疑最重視中國。隨著新冠肺炎疫情減緩，以及貨幣政策相對寬鬆，投資人看好下半年中國這個全球第二大經濟體回暖。

M&G Investments 新興市場債券部門主管 Claudia Calich 表示，「如果中國經濟仍穩步成長，可能會在一定程度上減輕人們對美國或歐洲經濟陷入衰退的擔憂。雖然宏觀層面仍遭遇一些潛在阻力，部分較弱國家可能陷入困境，但目前的價格和本益比已大幅調整，已反應很多負面因素。」

展望下半年 A 股，中信證券首席策略師秦培景認為，烏克蘭危機和美元緊縮對 A 股影響最大的時點已過，疫情防控持續鬆綁，未來經濟發展和疫情防控將更協調，一攬子「穩增長」政策形成合力，提升經濟基本面改善預期，A 股有望重現「慢牛行情」。

中金公司策略分析師、董事總經理劉剛在討論下半年 A 股展望時，談到「穩」而後「進」的思路。劉剛說：「中國市場本益比已經處於歷史區間偏低水準，市場已具備中線價值。短線市場反彈，下半年市場內外部環境仍可能面臨一定挑戰，上行空間需更多積極催化劑支持。在此背景下，反彈後先求『穩』，而後伺機求『進』。」