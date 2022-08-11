AWS雲端高峰會登場 持續評估擴大投資台灣

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務商 AWS 舉行 2022 AWS 台灣雲端高峰會 (AWS Summit Taiwan)，面對未來投資、雲端需求展望，AWS 香港暨台灣總經理王定愷今 (11) 日表示，只要市場有需求就會持續評估投資，今年 6 月也在台推出 AWS Local Zone (本地區域) 服務，人才方面同樣擴大招募中。

王定愷說，AWS 在評估市場、客戶需求上都持續進行中，但任何投資都要看報酬率，且客戶要做全世界生意也並不容易，須符合各地規範，且 AWS 是按需收費，因此任何投資都希望做到最大值。

AWS 先前即傳出規畫在台灣設立資料中心，今年 6 月則推出 AWS Local Zone(本地區域) 服務，王定愷指出，AWS 不只提供標準服務的可用區域 (AZ)，也希望透過 Local Zone(本地區域)、42U 大機櫃等，將服務進一步延伸，並進一步縮短延遲，滿足各行業需求，後續包含 AZ 等各項投資也都會持續評估。

王定愷補充，設立大型資料中心攸關企業 ESG 議題，因大型機房用電量可觀，後續要考量效率、峰值議題，機房落地是要能符合更多需求。

展望未來，王定愷預期，隨著企業對數位轉型、資料資安、異地備援等需求增加，仍看好雲端產業需求發展，以香港、台灣市場為例，近期仍持續擴大徵才，加速擴張業務。