AWS在台推本地區域基礎設施 台廠供應鏈可望受惠

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務 AWS (Amazon Web Services) 今 (6) 日宣布，將在台灣推出全新 AWS Local Zone(本地區域) 服務，強化企業邊緣運算、毫秒級延遲應用需求，預期將擴大 AWS 在台業務範圍，有利台廠供應商、合作夥伴營運。

AWS 表示，AWS Local Zones 本地區域是一種新型的基礎設施部署類型，可將 AWS 運算、儲存、資料庫、其他服務部署在緊鄰人口密集、產業集中或資訊科技中心的雲端邊緣，讓企業及機構客戶更近距離地為終端用戶或本地端資料中心部署毫秒級延遲的應用。

AWS 是在今年初宣布推出 AWS Local Zones 本地區域服務，目前僅落地在北美 16 個城市，但已計畫擴展至全球 26 個地區、合計新建 32 個 AWS Local Zones，擴大營運版圖，今日也宣布將在台灣規劃設置 AWS Local Zones 本地區域服務。

AWS 說明，全新 AWS Local Zone 將擴充在台現有基礎設施，包含快速內容交付網路 (CDN) 服務 Amazon CloudFront、提供連結 AWS 區域與私人網路的網路服務 AWS Direct Connect，以及全託管服務 AWS Outposts 等，適用於遠距即時遊戲、媒體與娛樂內容創作、直播影片串流、工程模擬、擴增實境 (AR) 與虛擬實境 (VR)、邊緣機器學習推論等應用。

AWS 也計畫與中華電 (2412-TW)、伊雲谷、遠傳 (4904-TW) 子公司博弘雲端、果核數位等供應商夥伴持續拓展 AWS Local Zone 應用服務，此外，隨著 AWS 在台業務擴大，預期也將有利雲端伺服器供應鏈廣達 (2382-TW) 旗下雲達、英業達 (2356-TW)、緯穎 (6669-TW) 等營運。