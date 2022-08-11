〈樺漢法說〉Q2純益增4成EPS 4.16元 上半年每股賺7.14元均創同期高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日召開法說，公告第二季財報，稅後純益 4.41 億元，季增 40.6%、年增 46.4%，每股純益 4.16 元；上半年稅後純益 7.55 億元，年增 51.6%，每股純益 7.14 元，均創同期新高。

樺漢第二季營收 268.39 億元，季增 10.6%、年增 17.7%；毛利率 20.4%，季減 0.6 個百分點、年減 2.2 個百分點；營益率 4.2%，季增 1.2 個百分點、年增 0.2 個百分點。

樺漢說明，第二季三大業務同步成長，其中又以個體與系統整合事業較為顯著，帶動營收規模放大。不過，毛利率受到供應鏈因素影響略減，但在強化成本費用控管，業外受惠美元升值、處分轉投資等挹注下，均推升獲利表現。

若單就樺漢個體表現來看，第二季營收年增 21.5%、毛利年增 31.6%、營業淨利年增 43.2%；上半年營收年增 44.7%、毛利年增 47.3%、營業淨利年增 77%。

整體上半年方面，樺漢營收 511.11 億元，年增 18.9%；毛利率 20.7%，年減 2.3 個百分點；營益率 3.7%，年增 0.1 個百分點。

以樺漢第二季三大事業營收比重來看，品牌通路佔 39%、系統整合 44%、工控設計 17%；地區別區分的話，美洲 17%、歐洲 37%、中國 15%、亞太 31%。