〈房產〉高鐵嘉義站前5.4公頃地上權案 招商啟動

交通部鐵道局高鐵嘉義站前 5.4 公頃土地地上權案正式啟動，預計今年 11 月 16 日截標，該案將在 8 月 17 日召開招商說明會，允建容積 2.6 萬坪，地上權期間 30 年，並得優先續約 20 年，未來可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用。

交通部鐵道局高鐵嘉義站前土地地上權案，位於高速鐵路嘉義車站站前，基地包含嘉義縣太保市太頂珠段 15-1、15-2、15-3、15-4、15-5 地號等 5 筆土地，土地面積約 5.4 公頃 (約 1.64 萬坪)，

協助辦理此地上權招商案商仲第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，嘉義縣現有豐富的觀光資源，包括阿里山與故宮南院，在疫情爆發前，每年合計有超過 1000 萬的旅客造訪，未來隨著國門開放，嘉義高鐵站將成為嘉義縣與國際觀光旅客接軌的門戶。

嘉義高鐵站周邊正有多個產業園區規劃設置中，預計在 2025 年嘉義縣的六大園區將全數啟用，企業設廠與就業人口進駐後，嘉義將邁入產業轉型期，嘉義高鐵特區將可望重現台南或台中高鐵特區發展模式，透過交通的便捷性及充足實惠的土地供給，吸收中部與南部的產業聚落外溢量能，從觀光與產業發展兩面向，搭上這波軌道經濟風潮。

嘉義縣近幾年積極調整產業發展策略，期望轉型為農工大縣，近期多項新設立的產業園區陸續取得進展，包括位於嘉義高鐵特區 5 公里處的馬稠後產業園區，總面積達 429 公頃，全部開發完畢將可帶動 800 億元的產值；另外，縣府活化原台體大嘉義校區的亞洲無人機 AI 創新應用研發中心，於今年 7 月正式啟用，將著打造無人機研發中心及智慧機械試驗場域。

中央政府在推動嘉義產業轉型亦挹注大量心力，今年 1 月行政院已核定籌設嘉義科學園區，該園區位於嘉義高鐵特定區北側，總面積 88 公頃，將定位為智慧農業、精準醫療、智慧載具研發基地。同時，行政院選定全台 9 座台糖農場規劃成產業園區的計畫，第一期優先開發的五座園區中，位於嘉義的「水上產業園區」與「中埔產業園區」於上個月核定，預計將可新增 147 公頃產業用地。