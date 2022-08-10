〈房產〉睽違三年 台北東區再現每坪萬元租金店面

根據最新實價揭露資料顯示，沉寂已久的東區店面，此次實價揭露出現一筆單價破萬元的租賃紀錄，今年 6 月有業者以每坪 1.12 萬元，承租忠孝東路四段 175 號店面，上次東區店面實價每坪單價破萬元，已經是 2019 年 4 月時候的事情，此次揭露紀錄也創下近 3 年東區的租金新高。

雖然目前台北市東區店面空置率仍高，但在疫情緩和與未來旅遊商機可望逐步復甦下，東區店面可能有觸底復甦的機會。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，東區在 2012-2017 年，光實價就出現 15 筆租金單價 2 萬元以上的揭露案，可見以前東區熱門路段店面，租金行情水準可在每坪 2 萬元以上，不過距離上一次每坪 2 萬元揭露已經是 2017 年的事情，受到陸客觀光縮減、商圈移轉信義區、疫情與電商崛起等因素衝擊，東區空置狀況越來越普遍，近年甚至連單坪萬元租金的實價揭露都不常見到。

最新揭露資料顯示，忠孝東路四段 175 號店面，今年 6 月租金以每坪 1.12 萬元出租，根據門上的裝潢公告資料顯示，裝潢住戶登記為餐飲業者，但查詢網路資料集團應該有生技背景，不過對比一旁忠孝東路四段 175 之 1 號店面，在 2012 年每坪租金實價高達 2.48 萬元，由此可見東區租金修正幅度甚大，新的承租方應該也有感租金大幅修正，逢低承租黃金店面。

曾敬德指出，房東也有感於市況冷淡，不少願意配合降租爭取租客，避免店面長期空置還能夠有些穩定的現金流，東區畢竟還是台北市的觀光代表區域，未來還是會受惠國際觀光客回流復甦。