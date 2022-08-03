〈房產〉北市東區都更改建創新紀元 多案房價每坪站上200萬元

依最新實價揭露資料顯示，台北市東區都更案又出現每坪 200 萬元俱樂部的新宅社區，原東區知名的「共和大廈」，經都更改建為「耑序」豪宅案，最新出現 4 筆高樓層每坪 210-219 萬元的實價紀錄，東區還有「元大栢悅」、「富邦藝樹」等案，加上正義國宅改建的台北之星，東區 200 百萬都更豪宅案將越來越普遍。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市東區近年都更案基地面積都有一定規模，原本地段條件就很優越，大面積的基地開發可以規劃條件更好的房子，因此推案後高樓層的景觀戶，有些可以出現每坪 200 萬元的高價，由於東區幾乎沒有甚麼素地可以開發，所幸給予高度容積獎勵的危老與都更政策都有助於改建整合，許多案子也都是透過參與都更或危老慢慢整合而來，東區目前的推案也以小豪宅與豪宅兩者居多。

根據實價紀錄顯示，「耑序」目前揭露的實價中，有 4 戶 17 樓以上的交易紀錄，高價戶別因為具備較佳的景觀視野，單價也在每坪 210~219 萬元，總價約落在 1.8-2.1 億元左右，至於低樓層 8 樓的戶別，則揭露成交單價每坪 185 萬元，與高樓層有段價差。

台北市東區都更案「耑序」由欣陸投控 (3703-TW) 旗下房地產開發部門大陸建設興建，總銷估計 45 億元，預計在 2025 年完工交屋。

目前台北市東區出現每坪 200 萬元都更案的個案，包括有「耑序」、「元大栢悅」、「敦南御所」、「富邦藝樹」、與未來的「DIAMOND」案等，東區每坪兩百萬的都更案數量越來越多。