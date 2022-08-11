Disney+美國無廣告版漲價38% 現行價格12月8日起內置廣告

迪士尼 (DIS-US) 周三 (10 日) 公布新定價結構，其中包含廣告版 Disney+，盼藉此推動其串流影視事業實現獲利。

迪士尼 12 月 8 日起將在美國市場以月費 7.99 美元推出廣告版 Disney+，即當前無廣告版 Disney+ 的月費價格。無廣告版 Disney+ 的月費則將調漲 3 美元或 38%，達每月 10.99 美元。

自 10 月 10 日起，無廣告版 Hulu 月費將自 12.99 美元調漲 2 美元，達每月 14.99 美元。廣告版 Hulu 月費則調漲 1 美元，自 6.99 美元增至 7.99 美元。

迪士尼上個月宣布將廣告版 ESPN+ 月費調漲 43%，達每月 9.99 美元。

漲價反映出迪士尼串流媒體營運虧損不斷擴大的事實，Disney+、Hulu 和 ESPN + 會計年度第三季 (7 月 2 日止) 合併虧損 11 億美元，較分析師預期共識多虧損 3 億美元，主因服務內容的成本上漲，甚至 Disney + 該季新增訂閱人數 1500 萬人，較分析師預期約多 500 萬人，也未能阻止營運虧損擴大。

迪士尼曾表示，已做好 Disney+ 一路虧損至 2024 年的準備。財務長 Christine McCarthy 周三在財報電話會議上重申，Disney+ 的虧損將在公司 2022 財年達到頂峰。

由於越來越多的顧客採用較便宜的搭售方案，Disney + 第三季美國和加拿大的人均營收 (ARPU) 下降 5%。

搭售定價

迪士尼宣布只適用於現有客戶的搭售方案，無廣告版 Disney+，以及 Hulu 和 ESPN + 的廣告版方案月費調漲 1 美元，自 13.99 美元調漲至 14.99 美元。

Disney+、Hulu 和 ESPN+ 三種均廣告版的方案反而將調降 1 美元，至每月 12.99 美元。

所有顧客均可訂閱每月 9.99 美元的廣告版 Disney+ 和 Hulu 搭售方案，較兩者廣告版分別訂閱的總費用便宜。

無廣告版的 Disney+、無廣告版的 Hulu，以及 ESPN + 搭配方案月費則為 19.99 美元。