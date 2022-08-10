股市、加密貨幣近期反彈 美7月CPI報告是助攻還是扼殺？

美國周三 (10 日) 將公布 7 月消費者物價指數 (CPI)，可能將決定近期股市和加密貨幣的反彈漲勢能否持續下去，因為交易者正在尋找任何通膨放緩的跡象。

市場預期至少會出現一些通膨冷卻跡象。根據《華爾街日報》調查，經濟學家預測，7 月總體 CPI 年增率將自 40 年高點 9.1% 下降至 8.7%，但核心 CPI 年增率將自 5.9% 上升至 6.1%。

基礎設施資本管理公司執行長 Jay Hatfield 表示：「如果總體 CPI 符合市場預期或低於預期，美股最有可能出現小幅反彈的情況，這絕對有利於風險。」

儘管如此，市場交易可能不考慮 CPI，Hatfield 認為，Fed 將轉鴿的市場預期太樂觀 (即放緩升息)。另外他指出，季節性因素也很重要，因為 8 月底、9 月和 10 月初通常是股市熱絡期。

與此同時，嘉信理財高級投資研究經理 Kevin Gordon 表示，核心 CPI 居高不下，可能意味著「市場環境稍微疲軟」。儘管 Fed 曾明確表示他們正考慮多個指標，但顯然核心指數是他們主要焦點。

Gordon 指出，上周五公布的 7 月非農就業報告也符合核心 CPI 更具黏性的預測。7 月美國新增就業 52.8 萬人，遠高於華爾街預期新增就業 25.8 萬人的水準，且失業率也下降至疫情爆發前的水準。

Gordon 說：「倘若從薪資、工時和平均時薪來看整體名目力道，那仍然非常強勁，大致上符合物價上升，尤其是核心價格的上升。」

加密貨幣交易所 Bequant 的研究主管 Martha Reyes 也贊同。「可能會出現更好的數據，但事實上通膨不會快速下降。油價下跌有幫助，但煉油廠的價格不會立刻下降，因為存在限制。我們也有業主等值的租金，這也有很大的滯後。」

根據 CoinDesk 的數據，儘管 7 月市場普遍反彈，但今年截至周二，比特幣仍下跌 50%，S&P 500 指數連續第四日下跌，今年迄今下跌 13.5%。

Reyes 表示：「近期股市和加密貨幣市場的反彈主要是由技術和非常重的賣空部位引導的，我們將須等待看看是否會再次下跌。」