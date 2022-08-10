美國7月核心CPI數值可能震撼市場

交易員、投資人和經濟學家都指望 7 月美國消費者價格數據 (CPI) 顯示整體通膨下滑，但這份 CPI 報告中可能隱藏著一個震撼市場的數據。

考慮到近期天然氣和大宗商品價格的下跌，經濟學家普遍預計 7 月 CPI 年率將由 6 月的 9.1% (近 41 年高點)，略降至 8.7%，而 7 月核心 CPI 年率將從先前的 5.9% 升為 6.1%。

貝萊德 iShares 美洲投資策略負責人 Gargi Chaudhuri 表示，核心 CPI 數值可能高達 6.2%。高盛分析師警告稱，近期美國通膨情況可能會持續高得令人不悅。

核心 CPI 數值可能高達 6.1% ~ 6.2% (圖片：AFP)

核心 CPI 是一種剔除波動性食品和能源成本的衡量標準指數， Chaudhuri 研判，該數據如果上升將具重大意義，可被市場視為反映真實的潛在通膨趨勢，同時也將打破過去一個月金融市場上普遍存在的通膨見頂希望。

Wilmington Trust Investment Advisors 投資長 Tony Roth 和首席經濟學家 Luke Tilley 指出：「通膨仍是投資人的首要擔憂，持續的通膨惡化正在打壓消費者和企業的信心，然而，經濟數據依舊相當複雜，聯準會激進升息政策可能將美國推入衰退的擔憂加劇。」

Roth 認為：「儘管我們仍預計未來通膨將放緩，但因為一些因素該數據仍將居高不下，使前景複雜化。」

Hirtle, Callaghan & Co 副投資長 Brad Conger 解析：「假設你在一家 1000 人的公司工作，5 月份，你的 28 位同事辭職並接受了新的工作機會，你的雇主給其他人的每小時平均薪資為 3.6%，而但問題就出現在這，留下來的 972 名員工有人清楚地知道離職員工的拿到的新薪資，這已成為他們新的勞動力保留價格 (reservation price) 。這就是通膨慣性形成的原因，也是它如此難以根除的原因。」

Conger 認為：「租金也是如此，少部分新的租戶價格在均值之上，但其他人都知道新的有效租金是多少。」

關鍵通膨數據公布前，華爾街謹慎以對，美股三大指數週二 (9 日) 集體盡墨，那指領跌近 1.2%，與此同時，美債殖利率曲線出現更嚴重的倒掛，截稿前，2 年期美債殖利率與 10 年期美債殖利率之間的利差為負 47 個基點。