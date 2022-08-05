馬斯克反告推特：混淆真相、大玩躲貓貓

外媒週四 (4 日) 釋出全球首富馬斯克反告社群媒體巨擘推特的訴狀內容，馬斯克方控訴，在馬斯克要求推特提交用戶帳號等關鍵數據時，推特試圖轉移注意力並混淆真相，玩了長達數月的躲貓貓遊戲。

全球首富馬斯克終止對推特的價值 440 億美元收購交易後，推特一怒之下對馬斯克發起法律戰，馬斯克 7 月 29 日反告推特，讓這場世紀訴訟戰再度升級。

最初馬斯克提告推特的文件長達 164 頁且並未公開，因為訴狀內含需要編輯的公司機密，經過雙方律師之間幾天的來回交流，該訴狀文件在週五之前公開。

外媒取得一份訴狀副本顯示，馬斯克聲稱，他完全有權力放棄推特收購案，因為推特透過誤導的用戶數據指標、誆稱推特業務是穩健，但事實遠非如此。

馬斯克 7 月 29 日反告推特，讓這場世紀訴訟戰再度升級 (圖片：AFP)

馬斯克方研判，推特每日活躍用戶 (mDAU) 數量，實際上比推特聲稱的少了 6500 萬，而那些看到廣告並應該被視為可獲利的的用戶則低至 1600 萬。

馬斯克方控訴：「馬斯克方完全認為推特不會對潛在的收購者隱瞞任何事情，包括其虛假或垃圾郵件帳號問題的嚴重程度，然而，情況卻恰恰相反，推特方跟馬斯克玩了一個長達數月的躲貓貓遊戲，試圖在馬斯克團隊發現這些真相之前拖延時間，推特越是迴避，哪怕是簡單的一些問題，馬斯克方就越懷疑推特誤導他們。」

訴狀內容還提到：「推特提告馬斯克方的內容，充滿對馬斯克的人身攻擊，以及對媒體放出不實的言論，無非是試圖轉移大眾的注意力，這是推特的一貫策略，首先是對投資人、接著是馬斯克方等等。」

馬斯克要求法院撤銷收購協議並要求推特賠償。

不過，推特反駁，馬斯克方的反告內容令人難以置信且與事實背道而馳，公司已提供馬斯克獲得可存取內部數據庫的權限，提交大量關於用戶帳戶的資訊，儘管馬斯克稱這些數據是有限的。

推特 (TWTR-US) 週四收紅 0.15% 至每股 41.06 美元，仍遠低於馬斯克早前以每股 54.20 美元的收購價格。