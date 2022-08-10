上周美國房貸利率瘋狂震盪 意外促成再融資申請暴增

美國房貸利率在 7 月底下跌後，上周再次走高，但每日走勢波動較大。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，房貸需求出現分化，再融資增加，但購屋申請減少。

貸款餘額符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.43% 上升至 5.47%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.65 升至 0.80。雖然每周平均值沒有太大變化，但每日變化十分劇烈。

《Mortgage News Daily》的另一篇報導顯示，上周初 30 年期固定利率平均上漲 45 個基點，然後在周四 (4 日) 下跌 41 個基點，之後再上漲 36 個基點。房貸利率通常不會以如此大的幅度變動。

這種波動可能是再融資大增的背後原因，自今年年初以來，再融資一直在穩步下降。這些申請上周增加了 4%。有些人可能一直在快速利用利率下降的機會，或者仍然希望從前幾周獲得較低的報價。然而，再融資仍較一年前下降 82%，當時利率在 3% 左右。

購屋的房貸申請對每周利率變動的反應較小，上周下降 1%，較一年前下降 19%。

MBA 經濟和行業預測副總裁坎恩 (Joel Kan) 表示，「即使就業市場強勁，但購屋市場繼續放緩。」「在過去 6 周中，有 5 周的活動已經下降，因為由於負擔能力條件仍然具有挑戰性以及對經濟實力的懷疑，買家仍處於觀望狀態。」

本周房貸利率略有下降，波動性遠低於上周。隨著衡量經濟通膨的最新消費者物價指數 (CPI) 的發布，這種情況可能會在周三 (10 日) 改變。