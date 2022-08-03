拜房貸利率大跌之賜 美國房貸申請量5周來首度回升

上周美國房貸申請自 6 月 24 日以來首次小幅上升。總需求成長 1.2%，因為 30 年期固定房貸平均利率創下 2020 年以來最大單周降幅。

根據抵押銀行家協會 (MBA) 的數據，房屋再融資申請增加 2%，但年度降幅仍然很大，較去年下降 82%。

購屋申請量增加 1%，較一年前下降 16%。

在聯準會 (Fed) 最新宣布升息和 GDP 顯示美國經濟連續第 2 季收縮後，房貸利率從 5.74% 下降 0.31 個百分點至 5.43%，因此房貸申請出現小幅上漲。

MBA 經濟和產行業預測副總裁坎恩 (Joel Kan) 表示，「在 Fed 再次宣布收緊貨幣政策後，上周房貸利率下降，未來可能會進一步升息。美債殖利率因此下降，因為投資人繼續預計未來幾個月宏觀經濟環境將趨於疲軟。」

他補充說，房市有些樂觀的跡象，「偏低的房貸利率，加上更多庫存進入市場，可能導致購屋活動反彈。」

全國房屋建築商協會 (NAHB) 也看到一些改善的跡象。根據 NAHB 的住房趨勢報告，在連續 5 季下降之後，看到更多待售房屋的買家比率在第 2 季上升至 28%。

NAHB 對住房供應的預期也有所改善。自 2020 年以來，預計未來幾個月房屋搜索會變得更容易的潛在買家比率上升至 22%。除中西部外，所有地區的住房供應預期均有所上升。