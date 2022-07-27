即使利率下滑 房貸需求連續第4周小幅縮減

根據周三 (27 日) 公布的數據，即使利率已從近期高位回落，房貸需求連續第 4 周小幅下降。

根據抵押銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周總交易量比前周下降 1.8%。

購屋的房貸申請本周下降 1%，但較一年前同周下降 18%。隨著買家之間的競爭降溫，更多房源供應正在進入房市。但房價和利率仍然很高，通貨膨脹正在削弱消費者信心。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.82% 降至 5.74%；自付 20% 款項的貸款點數從 0.65 降至 0.61。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 說，「經濟不確定性增加和普遍的負擔能力挑戰，正在阻止家庭進入房市，導致購買活動下降，接近疫情開始時的最低點。」

他補充說，市場可能存在「潛在的一線希望」，因為穩定的房貸利率和不斷增加的庫存「可能會在下半年將一些買家帶回市場」。

本周房貸再融資申請又下降 4%，較一年前同周下降 83%。一年前 30 年期固定房貸平均利率為 3.01%。大多數借款人已經靠再融資取得比現在更低的利率。再融資占總申請量比率從前周的 31.4% 降至 30.7%。

現在所有的關注焦點都集中在聯準會 (Fed)，人們普遍預計 Fed 將在周三的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新會議上提高其基準貸款利率。

雖然房貸利率並不與聯邦基金利率連動，但在回應 Fed 主席鮑爾會後的任何評論。