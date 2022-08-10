台灣IC產業Q2產值季增6.7% 全年估破4.8兆元

台灣 IC 產業第二季產值為 1.237 兆元，季增 6.7%，年增 25.4%。工研院產科國際所並預估，台灣 IC 產業第二季產值可望進一步成長至 1.286 兆元，季增 4%，並小幅上調全年產值預估、由 19.4% 調升至 19.7%，估將達到 4.88 兆元。

據工研院產科國際所統計，台灣 IC 測試業第二季成長動能最強勁、產值季增幅達 9.5%，IC 製造業季增幅也有 7.9%。

IC 設計業第二季產值 3450 億元，季增 4.5%，年增 12.4%；IC 製造業產值 7197 億元，季增 7.9%，年增 36.2%，其中晶圓代工產業受惠晶圓代工廠產能滿載、價格揚升，產值達 6514 億元，季增 9.1%，年增 43%，記憶體與其他製造業產值 683 億元，季減 2.1%，年減 6.4%。

IC 封裝業第二季產值 1150 億元，季增 4.5%，年增 12.7%；IC 測試業 575 億元，季增 9.5%，年增 17.3%。

工研院產科國際院並預期，今年台灣 IC 產業產值將達 4.885 兆元，年增 19.7%，IC 設計、製造、封裝及測試業產值可望持續同步成長，其中 IC 製造業產值可望續增 26.8%，晶圓代工更將大幅成長 31.6%，但記憶體估衰退 5.6%，成台灣 IC 產業中唯一衰退的領域。

