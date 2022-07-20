高利率和高通膨重擊購屋族 美國房貸需求降至22年新低

隨著更高的利率和通貨膨脹打擊美國消費者，房貸市場的痛苦只會越來越嚴重。

根據抵押銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後的指數，上周房貸需求較前周下降超過 6%，達到 2000 年以來最低。

購屋房貸申請本周下降 7%，較 2021 年同周下降 19%。買家全年都在與高價奮戰，但利率幾乎是 1 月時的 2 倍，他們已經失去相當大的購買力。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「由於經濟前景疲軟、高通膨和持續的負擔能力挑戰正在影響買家需求，傳統貸款和政府貸款的購買活動均有所下降。」

雖然買家受每周利率變動的影響較小，但整體利率上升已經造成影響。在過去 3 周小幅下跌之後，上周房貸利率再次走高。

貸款餘額符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.74% 上升至 5.82%；自備 20% 款項的申貸點數從 0.59 升至 0.65；一年前同周的利率為 3.11%。

對利率高度敏感的再融資需求本周下降 4%，較去年同期下降 80%。這些申請也處於 22 年來的最低點，但購屋者的需求下降導致房貸再融資比率從前周的 30.8% 增加到總申請的 31.4%。

本周房貸利率沒有太大變化，但由於債券市場波動加劇，這種情況可能很快就會改變。預計聯準會 (Fed) 下周將再升息 75 個基點，其他央行也正在採取類似行動來應對通膨。1 個基點等於 0.01 個百分點。

Mortgage News Daily 營運長葛拉漢 (Matthew Graham) 指出：「下周尤其如此，因為市場消化了下周三 (27 日) Fed 最新的政策公告，但歐洲央行周四 (28 日) 的政策公告也可能引起夠大的轟動，從而影響美國利率。」