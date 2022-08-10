CCL廠騰輝上半年獲利衰退46% 每股純益3.64元

CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (10) 日公布財報，第二季稅後純益 1.37 億元，累計上半年稅後純益 2.57 億元，年減 46.5%，每股純益 3.64 元，騰輝指出，面對短期市場波動不確定性，將密切關注市場變化，視情況調整產能利用率，並採取機動及多元化經營策略，確保獲利及現金流。

騰輝 - KY 第二季營收爲 14.56 億元，毛利率 27.5%，季增 1.56 個百分點，年減 6.28 個百分點，稅後純益 1.37 億元，季增 14.69%，年減 52.42%，單季每股純益 1.95 元。

騰輝 - KY 上半年營收 31.75 億元，毛利率 26.65%，年減 6.8 個百分點，稅後益 2.57 億元，年減 46.5%，每股純益爲 3.64 元，

騰輝 - KY 主管指出，第二季獲利優於首季，主因俄烏戰爭緣故，軍工及航天等高信賴度的訂單持續成長，另外有多項高毛利少量多樣特殊材料並未受經濟影響訂單穩定持續，推升毛利率較第一季提升。

展望下半年，騰輝 - KY 主管指出，市場雖存在各項不利因素，如通貨膨脹導致購買力下滑、供應鏈上下游廠商持續消化庫存、及其他總體經濟面不確定等變數造成的衝擊外，同業間的殺價競爭，將延續影響下半年電子供應鏈表現。

面對短期市場波動不確定性，公司將密切關注市場變化，同時視情況調整產能利用率並持續採取機動及多元化經營策略，確保獲利及現金流。

騰輝 - KY 7 月營收 3.98 億元，月減 7.67%，年減 42.08%，累計 2022 年前 7 月營收 35.73 億元，年減 18.95%。