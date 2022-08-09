美光連續給出悲觀財測 盤前股價跌逾4%

美國記憶體大廠美光（Micron）周二（9 日）連續給出黯淡展望，先是下調第四季調整後營收至先前預估的區間低端，看法較原先更為保守，隨後再估 2023 會計年度第一季自由現金流為負值，雙利空打擊影響，美光盤前股價跌逾 4%。

美光原本預估，第四季經調整後營收為 72 億美元，正負相差約 4 億美元，此次則是給出營收約會在 68 至 76 億美元區間的低端，低於市場預估的 72.6 億美元，進一步表明個人電腦（PC）和遊戲產業需求正在減弱。

與此同時，美光也預估 2023 會計年度第一季自由現金流為負值，且由於出貨下降，該季營收與利潤可能大幅下滑。截稿前，美光 (MU-US) 下跌 4.48%，每股暫報 58.70 美元。

美光同日稍早時宣布，計劃在 2030 年底前投資 400 億美元，分階段在美國建立「尖端記憶體製造」業務。該筆投資將創造多達 4 萬個工作機會，其中包括 5,000 個高薪的技術與操作人員。美光在美國的記憶體產量在全球的占比為 2%，藉此最多將提高至 10%。

美光聲明表示，在晶片法案預估帶來的補貼與回饋下，這項投資案將在美國製造最先進的記憶體，也稱這是有史以來在美國進行的最大投資案，預計在 2026 年至 2030 年開始生產，不過目前具體的擴張計畫仍在研議中，未來幾周將透露更多細節。