買賣股票如何省手續費？資深股民教你訣竅

近年來，投資人很喜歡定期定額或是當沖買股票，倘若很頻繁進出、交易金額又高，長期下來，獲利恐將被手續費所侵蝕，白忙一場，該怎麼做？只要學好 3 招，也能省下不少交易成本，有助於報酬率之提高。

買賣台股有 2 大成本：證交稅及券商手續費，前者是固定費率，只有賣出股票時，才需要繳交，為成交價 0.3%，若是當沖，證交稅則是減半 (優惠至 113/12/31)；手續費則是買賣都需要繳交，每家券商不同，最高為成交價 0.1425%。

此外，近年來國人也很喜歡透過複委託方式，買賣美股、港股等海外標的，複委託手續費約為成交價的 0.5~1%，買、賣都會收取，同樣的，亦可跟券商議價，爭取手續費優惠。

值得注意的是，不管是台股，或是複委託買賣海外股票，手續費還有低消限制，各家券商也是有不同規定。舉例來說，若台股手續費低消是 20 元，買 1 萬元股票，手續費只有 14.25 元，未滿 20 元，券商就會按 20 元計收。

台股兩大交易費用

資料整理：鉅亨網

該怎麼做，才能讓手續費省很大呢？可以學會三招，首先是跟券商爭取手續費優惠：由於證交稅是由政府所收取，不能談折扣，但手續費是由券商所收取，是可以議價的。若想要降低台股的交易成本，可以從手續費折扣下手。

一般來說，台股手續費會依下單管道有所不同，人工下單較貴，電子下單較便宜。此外，隨著交易金額日漸提高，可以進一步跟券商洽談更優惠的手續費，如果是交易量大的人，很好談手續費，以富邦證券來說，不僅大戶，富邦證券近期更針對小資族推出也能如同大戶低廉的手續費優惠，活動期間內，只要新開戶，且台股現貨 (不含興櫃) 電子下單每月交易量 100 萬元以內，手續費最低 1.8 折，是小資族撿便宜的好時機。富邦證券活動詳情 ，永豐證券則是 100 萬以下享有 2 折優惠，國泰證券手續費也有 2.8 折優惠。

千萬別小看折扣的威力，以交易 100 萬元來說，假設是 3 折，手續費約 1,425 元，2 折是 285 元，可以省下一千多的手續費，都可以吃一份燒肉吃到飽了。因此，隨著交易量增加，可以跟券商談談手續費折扣數，不僅台股，美股海外複委託亦可如此。另外，亦可多和營業員維繫感情，對於談手續費折扣，也是有幫助喔！

以交易 100 萬元台股 手續費試算

二是手續費低消門檻，越低越好：買賣台股或美股，手續費通常都會有低消限制，所以最好算一下，交易金額是否足夠，手續費可以達到低消金額，尤其複委託單筆手續費低消動輒 20~35 美元，更需要精打細算。此外，也可以找免手續費低消，或者低消門檻低的券商，尤其對於定期定額、買零股的人來說，交易金額低，更需要注意手續費低消成本。以富邦證券為例，台股零股手續費低消只要 1 元，成本低，很適合定期定額或是存股族；若是複委託，從今年 3 月 25 日起至 12 月底為止，單筆買賣海外股票，富邦證券也免收最低手續費。 富邦證券活動詳情

三是善用券商促銷活動：券商為了爭取客源，會不定期祭出新戶開戶優惠、抽獎或手續費優惠活動，投資人可以善用這些行銷活動，享受好康。舉例來說，若是開立北富銀數存帳戶，並綁定富邦證券為交割戶，可享活存利率 2%；透過富邦證券平台首次定期定額買進台股或美股標的扣款成功者，可以贈 LINE POINTS ，並且享有抽獎機會。

國內券商近期優惠活動