中國7月CPI加速 攀抵兩年高峰

中國 7 月消費者物價指數（CPI）上升 2.7%，攀抵兩年高峰，在消費者需求疲弱的情況下，貨幣政策仍未面臨太大制約，生產者物價指數（PPI）升幅則回落至 4.2%。

國家統計局周三（10 日）公布，7 月 CPI 較去年同期攀升 2.7%，增幅比經濟學家原估的 2.9% 小，為 2020 年 7 月以來最大升幅。PPI 上升 4.2%，增幅比前月的 6.1% 小。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，與前月相比，CPI 由平轉升，與一年前相比，增幅略有擴大。

受國內外等因素影響，工業品價格整體下行，與前月相比，PPI 由平轉降，與去年同期相比，升幅繼續縮小。

相較於其他主要經濟體，今年來中國的通膨相對溫和，原因是嚴厲封控政策和零星疫情，抑制消費者和企業支出。

不過，豬肉價格上漲與經濟形勢好轉，預料將導致今年 CPI 加速，並考驗北京實施更多刺激措施的能力。中金公司分析師曾表示，CPI 可能超過政府今年稍早提出的約 3% 目標。

分析師表示，即使 CPI 超過上限，決策官員仍可能為提振經濟而容忍更高通膨。

仲量聯行（Jones Lang LaSalle）首席經濟學家龐溟則說：「由於基期較低，加上豬肉漲價，未來兩個月通膨率可能會超過 3%，但核心 CPI 可能仍良好，原因是內需疲弱，因此物價不會對貨幣政策造成太大限制。」