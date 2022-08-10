〈紐約匯市〉夏季交投清淡 美元震盪小幅走低

通膨報告發布前夕，市場交投清淡，投資人保持觀望狀態，美元指數周二 (9 日) 震盪後小幅走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.11%，報 106.32，盤中最高達 106.41，最低觸及 105.97。

美元周二開低，隨後在美股因企業給出獲利預警、全球通膨擔憂以及非農生產力大幅下滑而收復跌勢，尾盤於平盤附近震盪。

Monex 美國交易主管 Juan Perez 說：「有很多全球性的問題我們無法忽視，這對全球增長帶來很大的下行壓力。」

然而，交易員的關注重點仍在於周三的消費者物價指數報告。市場預期，美國通膨將在 7 月有所緩解。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「我們持續收到高於預期的通膨報告，市場還沒有為同樣的情況做好準備。」他認為一旦發生同樣情況，美元與歐元將再度測試平價水準。

歐元兌美元周二小幅走高，升 0.20% 至 1.0213 美元。

瑞穗經濟學家 Colin Asher 認為，周三的 CPI 報告將凸顯 Fed 不會停止升息的事實，這表明未來股市將走軟，從而限制美元在未來幾個月的下跌趨勢。

不過，美元的避險地位使其走勢更難預測，尤其是在經濟增長和地緣政治擔憂不斷升溫之際。自從美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台以來，中國不斷擴大在台灣周邊的軍事演習，台外交部長吳釗燮表示，中國正藉此機會作為入侵藉口。

股市籠罩在悲觀情緒之際，對風險較敏感的澳幣、加幣等 G10 貨幣小幅下滑，澳幣兌美元匯率跌 0.28% 至 0.6963 美元，加幣對美元貶 0.16% 至 1.2881 加幣，紐元兌美元幾乎持平，報 0.6286 美元。

英鎊兌美元下跌 0.73% 至 1.2161 美元。交易員關注周五公布的 6 月 GDP 數據，市場預期，在努力應對利率上升和通膨飆漲的情況下，英國 6 月 GDP 料萎縮 1.2%。

截至台灣時間周三 (10 日) 約 6:00 價格：