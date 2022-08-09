通膨壓力罩頂 法巴銀行估聯準會今年底前再升4碼

通膨壓力罩頂引發經濟衰退疑慮，法國巴黎銀行認為，通膨可能已經到頂，預估聯準會 9 月可能再升 2 碼，11 月、12 月則各升 1 碼，預期今年底前還會再升 4 碼，到明年下半年可能開始降息。

法國巴黎銀行財富管理首席投資策略師譚慧敏表示，美國將在 10 日公布 7 月的 CPI 數據，在食品與大宗商品價格回落，以及供應鏈對通膨的影響變小，市場預估 7 月 CPI 年增率可望從 6 月的 9.1% 降至 8.7%，研判美國通膨已經達到高峰點。

儘管通膨可望趨緩，但 8% 的年增幅，與聯準會的通膨目標 2% 仍有段距離，因此譚慧敏認為，聯準會在今年底前還會升息 4 次，其中 9 月將再升 2 碼，11 月、12 月各升 1 碼，總共升息 4 碼。

但持續升息副作用將衝擊經濟成長，因此譚慧敏預期，聯準會明年上半年會停止升息，下半年是否轉向降息，則可從以下指標觀察，包括通膨是否快速下滑、供應鏈緊繃是否改善，以及快速緊縮是否引發重大金融危機。

譚慧敏認為，聯準會為了打擊通膨採取鷹式升息，但快速升息恐引發美國經濟陷入衰退風險，因此研判聯準會在上半年停止升息後，下半年可能轉向寬鬆開始降息。

在聯準會激進升息態勢下，法國巴黎銀行說，目前美股價格僅僅是反映經濟放緩，尚未反映出經濟衰退，預期美股價格恐將持續下修，法巴銀行相對看好防禦型股票優於高股息標的。