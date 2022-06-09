全球前十大IC設計廠Q1營收年增44% Marvell成長幅度居冠

TrendForce 今 (9) 日公布，全球前十大 IC 設計業者首季營收達 394.3 億美元，年增 44%，高通 (QCOM-US)、輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US) 蟬聯前三名，邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 則因併購挹注，首季營收年增 72%，成長幅度位居前十名之冠。

高通受惠手機、射頻前端出貨暢旺，加上物聯網與車用部門雙成長，營收達 95.5 億美元，年增 52%，穩居全球第一；輝達隨著資料中心擴大應用 GPU，營收占比提升至 45.4%，超越遊戲應用，總營收達 79 億美元，年成長 53%。

博通也因網路、寬頻通訊及儲存與橋接晶片穩定銷售，營收 61.1 億美元，年增 26%；超微因併入賽靈思，營收達 58.9 億美元，年增 71%，且即便排除賽靈思，受惠企業端、嵌入式暨半客製化部門銷售勁揚，自身營收也創歷史新高，超越聯發科 (2454-TW) 成為全球第四。

台廠部分，聯發科因天璣系列處理器出貨放量，加上產品組合優化，營收達 50.1 億美元，年增 32%，為全球第五；聯詠 (3034-TW) 儘管受面板需求不振干擾，兩大產品線仍同步成長，總營收達 12.8 億美元，年增 38%。

瑞昱 (2379-TW) 也透過商用產品組合彌補消費型需求疲弱，包含乙太網路晶片、交換器控制晶片、WiFi 晶片等皆皆具成長動能，營收達 10.4 億美元，年增 27%，排名全球第八。

邁威爾自去年 10 月完成收購 Innovium 後，首季資料中心業績年增 125%，總營收 14.1 億美元，年增 72%，為前十名之最；韋爾半導體則成為本次新上榜業者，主要產品為 CMOS 影像感測器、顯示驅動晶片、類比晶片等，儘管受手機影響，營收年減 9%，但仍達 7.4 億美元，位列第九名。

思睿邏輯則有音訊、混合訊號兩大產品線，自去年 7 月完成收購 Lion Semiconductor 後，首季營收達 4.9 億美元，年增高達 67%，成為全球第十名。

TrendForce 表示，本季排名因多數業者有策略併購有所變動，展望第二季，進入產業淡季，加上高通膨、俄烏戰爭、中國封城、消費信心疲弱等影響，對消費電子營收比重較高的 IC 設計業者不利，預期第二季排名將有變化。