廣達7月營收1294億元衝新高 仁寶月減近2成失守千億

代工大廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(9) 日公布 7 月營收，廣達在供應鏈恢復、上海廠招工人力逐步到位，加上第二季遞延訂單出貨挹注下，單月營收、出貨保持成長，更推升單月營收創下歷史新高，達 1294.6 億元，仁寶則受上月季底基期墊高影響，營收月減 2 成，達 976.31 億元。

廣達 (2382-TW)

廣達 7 月營收 1294.6 億元，月增 4.6%、年增 36.6%，改寫歷史單月新高，累計今年前 7 個月營收達 7017.08 億元，年增 12.5%，出貨方面，7 月筆電出貨 530 萬台，月增 1.92%、年減 10.17%，主因是第二季遞延訂單陸續出貨所致，累計今年前 7 個月筆電出貨 3460 萬台。

廣達表示，中國供應鏈狀況已明顯改善、回到正軌，7 月出貨成長主因是第二季遞延訂單陸續出貨所致，且今年整體產品平均單價 (ASP) 較高，助推營收創下單月歷史新高紀錄，預期 8 月仍將有部分遞延訂單會陸續出貨。

面對下半年傳統出貨旺季，廣達指出，今年整體大環境時空背景不同，若從出貨的季增幅、年增幅來看並不客觀，且第二季筆電受中國封控影響，出貨季減逾 2 成，隨著周邊供應鏈、人力招工訓練逐步上軌道後，認為出貨可望回溫。

廣達也預計周五 (12 日) 召開法說會，預期將公布第二季財報，並進一步釋出下半年景氣展望，不過廣達先前指出，下半年整體市場不確定性因素仍多，公司對營運相對保守，在訂單、庫存管理上將更加謹慎。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 7 月營收則失守千億元大關，下滑至 976.31 億元，月減 20.3%、年減 9.6%，主因是上月季底基期墊高，加上品牌廠陸續以庫存調整為主，累計今年前 7 個月營收達 6311.38 億元，年減 1.2%。

出貨方面，仁寶 7 月筆電出貨下滑至 340 萬台，月減、年減均為 30.61%，累計前 7 個月筆電出貨約 2560 萬台，年減 17.42%。

仁寶指出，7 月營收、出貨均較上月下滑，主要反映 6 月是季底，有拉貨效應所致，此外，現階段客戶多以庫存調整為主，對拉貨也相對放緩，現階段對下半年大環境保守看待，預期旺季效應有限。

仁寶也預計周五 (12 日) 召開法說會，預期將公布今年第二季財報、下半年景氣展望。