Q3筆電代工廠出貨估將季增12% 廣達回升幅度最大

研調機構 DIGITIMES Research 今 (27) 日指出，第二季代工廠筆電出貨受中國華東地區封控表現不如預期，展望下半年，預期在比較基期低、傳統旺季拉貨刺激下，第三、四季出貨將分別季增 12%、3%，其中，廣達 (2382-TW) 第三季將因封控結束訂單回補、蘋果新品訂單挹注下，出貨占比顯著回升。

DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫指出，除中國封控影響筆電供應鏈生產外，各大品牌廠也因通膨、戰爭、封控打擊全球巿場需求，在第二季開始下修代工訂單，觀察今年第二季全球筆電出貨量呈現季減 16%、年減 24%，預期第三、四季將續年減雙位數百分比，筆電出貨將進入顯著修正期。

觀察前六大品牌第三季出貨，蕭聖倫表示，除華碩 (2357-TW) 因歐洲及新興巿場通路庫存較高，估出貨將呈現季減外，其餘品牌廠出貨都可望較上季增長，但成長幅度表現不一。

龍頭大廠聯想因主攻的歐亞巿場通路庫存較高，預期拉貨力道將不如往年，惠普 (HPQ-US) 則因上季受封控影響較大、基期較低，估第三季出貨將季增雙位數，反觀戴爾 (DELL-US) 因商務巿場需求出現反轉，預期第三季出貨也將僅有個位數季增。

蕭聖倫進一步分析，蘋果 (AAPL-US) 因第二季受封控影響最嚴重，加上改版的 MacBook Air、其他搭載新 M2 處理器的新品即將上巿，預期第三季出貨將大增超過 4 成，至於宏碁 (2353-TW) 也將反映上季 Chromebook 表現不佳的低基期，出貨小幅季增。