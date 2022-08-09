輔信Q2三率三升每股賺0.11元 創近5年同期新高

輔信科技 (2405-TW)(原名浩鑫) 今 (9) 日公告第二季財報，受惠中高階應用及工業電腦搭配子公司暄達醫學醫材產品出貨順暢，單季營運三率三升，稅後純益 3780.7 萬元，季增 757.32%、年增 1436.25%，每股純益 0.11 元，為近 5 年同期新高，上半年純益 4221.8 萬元，年增 900.4%，淨利率 4.6%，每股賺 0.12 元。

輔信第二季營收 4.96 億元，季增 17.64%、年增 13.18%，毛利率 41.12%，季增 1.16 個百分點、年增 1.03 個百分點，營益率 5.83%，季增 4.6 個百分點、年增 2.35 個百分點，稅後純益 3780.7 萬元，季增 757.32%、年增 1436.25%，淨利率 7.62%，季增 6.57 個百分點、年增 7.05 個百分點，三率三升，每股純益 0.11 元。

輔信上半年營收達 9.18 億元，年增 10.3%，毛利率 40.59%，年增 0.07 個百分點，營益率 3.72%，年增 1.19 個百分點，稅後純益 4221.8 萬元，年增 900.4%，淨利率 4.6%，年增 4.09 個百分點，每股純益 0.12 元。

輔信表示，第二季受惠數位轉型商機，推升旗下中高階產品成長力道，加上子公司暄達醫學的醫療氣墊床、負壓傷口治療機及耗材穩健出貨，營運三率三升，且公司強化高附加價值產品線，拓展多元應用領域策略發酵下，也帶動營收與獲利成長。

展望下半年，輔信表示，除醫療級 Panel PC 新品外，還將推出針對 AI 視覺應用、Edge 運算、多螢幕拼接、支援網路影像監控等應用機種上市，子公司暄達醫學方面，由於整體市場需求不減，預期產線仍將維持滿載，其負壓傷口治療機也陸續獲得慈濟、北榮、新光、振興、三總及國軍醫院等醫療中心使用。