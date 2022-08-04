仁寶新北瑞芳醫療大樓BOT案簽約 估2026年完工啟用

仁寶 (2324-TW) 近年積極布局大健康事業，今 (4) 日宣布與新北市政府衛生局簽立「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓 BOT+BTO 案」投資契約，將攜手醫療生態系夥伴，共同新建一座醫療長照設施大樓，預計 2026 年完工啟用。

仁寶表示，東北角是台灣老齡化相對嚴重的區域，該區域內醫療服務一直以來都是由瑞芳礦工醫院提供，但瑞芳礦工醫院已從 1982 年啟用至今，因此，仁寶將秉持以人為本的經營理念，以創新技術發展綠色科技與生技、醫療、長照解決方案。

除仁寶集團資源投入外，仁寶也將攜手蕭中正醫療體系、日本元氣集團等，共同提供醫療與長照服務，董事長許勝雄表示，集團近年深耕台灣且積極推動多元化事業，瑞芳醫院 BOT 案也將成為仁寶推動智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、預防醫療落地場域。

預算方面，外傳仁寶預計總斥資逾 10 億元在建築、設備購買等，對此，仁寶表示，今日僅是雙方簽約，後續建築、設備購買金額將依規定公告。

瑞芳醫療長照設施大樓 BOT 案申請開發基地面積共 2659 平方公尺，規劃新建地上 9 層、地下 1 層的醫療長照設施大樓，其中 1-3 樓為醫院，4 樓為日照中心，5 樓以上則將作為住宿式長照機構，地下 1 樓則為停車場，依招標規定，將規劃長照機構至少 135 個床位、急性一般病床 20 個床位。

仁寶表示，台灣在智慧醫療、科技長照領域結合健康管理已成為未來產業發展趨勢，藉由此 BOT 案後，未來也將導入遠距醫療、醫療物聯網、長期照護系統等科技及服務模式，期望解決偏鄉長期醫護資源不足的問題，並發展出複合多元的健康照護系統。